Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 2020 untuk Kerabat dan Orang Terkasih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada lebaran haji nanti adalah momen yang cocok untuk mengirimi kerabat atau teman anda dengan ucapan Idul Adha 2020 lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Twitter.

Perayaan Idul Adha 2020 ini bertepatan dengan tahun ke 1441 dalam tahun Hijriah.

Idul Adha 2020 jatuh pada Jum'at, tanggal 31 Juli 2020.

Pada perayaannya, kamu bisa mengucapkan dan mengirimkan ucapan selamat Idul Adha kepada orang terkasih.

Banjarmasinpost.co.id telah mengutip dari berbagai sumber beberapa ucapan dan kata mutiara dalam Bahasa Inggris yang bisa ditulis, diucapkan, bahkan dikirimkan untuk orang-orang terkasih.

1. May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak.

(Semoga keajaiban Idul Adha ini membawa kebahagiaan di hidupmu dan semoga kamu bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih. Selamat Lebaran)

2. May Allah flood your life with happiness on this occasion, your heart with love, your soul with spiritual, your mind with wisdom, wishing you a very Happy Eid.

(Semoga Allah melimpahkan hidupmu dalam kebahagiaan khususnya di hari yang suci ini, memberikan hatimu cinta yang banyak, jiwamu dengan ketenangan spiritual, & pikiranmu dengan kebijakan. Selamat lebaran)

3. Sending you warm wishes on Eid and wishing that it brings your way ever joys and happiness. Remember me in your prayers.