Travel Anggota Asita Kalsel Masih Tergantung Penerbangan, Penumpang Mulai Meningkat

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Tahapan new normal di Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), pengusaha travel masih belum bisa bangkit dari keterpurukan akibat sedikitnya masyarakat yang naik pesawat terbang dari Banjarmasin ke luar daerah.

Salah satu faktor enggannya orang berangkat ke Jawa, mengenai syarat harus ada surat rapid tes walau pun membikin lebih murah dibanding sebelumnya.

"Sekarang ini pengusaha travel hanya bergantung kepada penerbangan saja lagi. Kalau berharap bisnis pariwisata, masih belum bisa lagi," ucap Siti Aisyah, Sekretaris DPD Pengurus Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Kalsel, Senin (27/7/2020).

Hanya, kata dia, keberangkatan dan kedatangan pesawat paling banyak dua atau tiga kali sehari. Salah satu penyebabnya, adan persyaratan penumpang harus punya hasil rapid tes.

"Memang, rapid tes saat ini lebih murah dibanding sebelumnya, ada Rp 95.000, Rp 150.000 maupun Rp 250.000. Tapi tetap saja orang enggan berangkat. Kecuali bila mendesak, keluarga sakit atau meninggal, tugas dinas kerja. Kalau sekedar traveling atau jalan-jalan, orang enggan," ungkapnya.

Aisyah yang juga pemilik Camesa Tour & Travel Banjarmasin ini mengakui di tempatnya dengan ada pandemi corona, ada peningkatan sedikit sekitar 10-15 persen.

"Alhamdulillah, subuh tadi ada orang memesan tiket di travel saya sebanyak 17 orang dari Yogyakarta ke Banjarmasin," paparnya.

Menurut Aisyah, untuk pemberlakuan rapid tes seharusnya tidak hanya berlaku naik pesawat terbang, tapi juga lewat jalur darat maupun laut.

"Penumpang lewat darat seperti bus maupun kereta api dan kapal laut tidak ada persyaratan rapid tes. Seharusnya berlaku juga dengan calon penumpang pesawat terbang," tegasnya.

Yang perlu diperhatikan, baik penumpang maupun petugas di penerbangan, menerapkan protokol kesehatan.

Terpisah, Boy Rahmadi Nafarin dari Maali Wisata Reseller Travel Agency Banjarmasin, mengatakan, tidak ada peningkatan berarti beli tiket pesawat fi tempatnya. "Kebanyakan orang beli tiket pesawaf melalui online," ujarnya.

Sementara itu, Agung Purnama selaku Area Manager Lion Air Group Kalsel-Kalteng, mengatakan, ada peningkatan jumlah penumpang keluar daerah.

"Yang sudah ramai, tujuan ke Surabaya dan ke Jakarta. Ke surabaya sudah ada kenaikan sekitar 17,4 persen dan ke Jakarta ada kenaikan sekitar 14,8 persen," rincinya.

