Wow, Tertinggi Sepanjang Sejarah! Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rp 1.000.100 Per Gram

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga emas produksi PT Aneka Tambang (Tbk) Antam kian naik tajam, per Senin (27/7/2020) mencapai posisi Rp 1.000.100 per gram. Harga emas hari ini tercatat yang tertinggi sepanjang sejarah.

Informasi Butik Emas Logam Mulia (LM) Banjarmasin,terjadi kenaikan Rp 8.000 dari perdagangan hari sebelumnya di level Rp 992.100 per gram.

Kepala Butik LM Banjarmasin, Thamrin Latief mengatakan, harga tersebut terus berpotensi naik beberapa waktu ke depan.

• Semester II 2020, Volume Penjaminan Jamkrida Kalsel Capai Rp 2,96 Triliun

• Tak Ada Lagi Pejabat Sekdes PNS, Semuanya Ditarik ke Pemkab Tanahbumbu

• PDAM Bandarmasih Alihkan Pembayaran Rekening Air, Ini 13 Loket Yang Bisa Diakses Pelanggan

• BREAKING NEWS - Wali Kota Banjarbaru Terkonfirmasi Positif Covid-19, Jalani Perawatan di Sini

"Ditilik dari ulasan para pelaku bisnis dan pakar ekonomi, harga emas menguat 0,4 persen ke level 1.897,50 dolar AS per ounce. Posisi ini naik secara beruntun selama enam hari berturut-turut dan berpotensi naik hingga 2.000 dolar AS per ounce," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (27/7/2020).

Sebelumnya turut diprediksi dalam akhir tahun 2020 akan tembus angka Rp 1 juta per gram dan ternyata realitanya belum akhir tahun sudah mencapai harga Rp 1 juta per gram.

Faktor yang menyebabkan kenaikan harga emas Antam, yakni antara lain ketegangan hubungan Amerika dan Cina, dolar Amerika Serikat yang melemah dan masih tingginya kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia.

Kendati demikian, minat konsumen atau masyarakat dalam berinvestasi emas masih besar. Dikomparasi dengan transaksi buyback, penjualan tetap mendominasi di Butik Emas LM Banjarmasin.

"Hingga pengujung Juli 2020 ini, total penjualan emas antam di Butik Emas terealisasi 4.353 gram atau 43,53 kilogram," paparnya.

Harga emas untuk pecahan 0,5 gram dipatok Rp 530.500, 2 gram berada di angka Rp 1.952.000, 5 gram senilai Rp 4.826.000, 10 gram seharga Rp 9.562.000, 100 gram dibanderol seharga Rp 94.483.000 dan masih banyak pecahan lainnya tersedia stok hingga 500 gram.

Ada pula edisi gift series diproduksi enam jenis saat ini. Tersedia dalam pecahan 0,5 gram Rp 590.500, dan 1 gram dibanderol Rp 1.122.000. Sedangkan harga buyback Rp 896.000 per gram.

"Yang paling laris adalah pecahan 0,5 gram, 1 gram dan 10 gram. Untuk pecahan 0,5 gram dan 1 gram sendiri sudah menembus di atas 2.000 keping yang terjual selama Juli," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)