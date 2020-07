Album Debut BLACKPINK Akan Rilis Bulan Oktober Mendatang, Intip Teasernya

BANJARMASINPOST.CO.ID -Setelah sukses dengan single How You LIke That, group girls BLACKPINK akan merilis album debut baru mereka pada Oktober 2020.

Kabar gembira itu disampaikan manajemen BLACKPINK, YG Entertainment dalam twitter resminya, Selasa (28/7/2020).

Debut BLACKPINK ini tentu sangat dinantikan para penggemar. Mereka sudah tak sabar melihat aksi terbaru dari Lisa, Jisoo, Rose dan Jennie BLACKPINK.

Seperti diketahui, BLACKPINK telah comeback dengan merilis single terbarunya berjudul How You Like That. Single yang dirilis pada 26 Juni 2020 itu mendapat respons luar biasa.

Video klip lagu ini di Youtube bahkan telah ditonton lebih 354 juta kali.

Kini BLACKPINK telah mengumumkan perilisan album debut mereka yang sangat dinanti para penggemarnya.

Dikutip Tribunnewswiki.com dari NME pada Selasa (28/7/2020), unggahan YG Entertainment di twitternya menampilkan teaser poster album yang bertajuk BLACKPINK - THE ALBUM.

Dikatakan album ini akan rilis pada 2 Oktober 2020 mendatang.

Dalam perayaan pengumuman album, BLACKPINK juga sudah mengungkapkan bahwa single kedua dari album ini akan segera rilis pada bulan Agustus mendatang dan nantinya menampilkan kejutan berupa artis lain yang hadir di lagu tersebut.

Lagu ini akan mengikut dari single utama album, How You Like That yang sudah dirilis pada bulan Juni yang lalu, yang merupakan musik baru pertama BLACKPINK sejak kolaborasi dengan Lady Gaga di Sour Candy.