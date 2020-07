Ini Kata YG Entertainment Soal BLACKPINK Kolaborasi Bareng Selena Gomez dan Ariana Grande

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih jadi misteri, sosok rekan duet BLACKPINK untuk single terbaru mereka.

Namun belum lama ini muncul kabar bahwa BLACKPINK akan berkolaborasi dengan Selena Gomez.

Ya, kabar kolaborasi BLACKPINK dan Selena Gomez ini berdasarkan laporan eksklusif media Korea Mydaily.

Sebelumnya, YG Entertainment hanya merilis teaser single kedua BLACKPINK setelah ' How You Like That'.

• Penampilan Ayu Ting Ting Saat Rilis Cemburu Mantanmu Disorot Hilda Vitria, Mantan Billy Sebut Ini

• Nasib Kakak Kandung Betrand Peto di NTT, Bandingkan Anak Angkat Ruben & Sarwendah Kini Makin Gaya

• Nikita Mirzani Ungkap Aib Billy Syahputra di Medsos, Tagih Ganti Rugi & Utang Adik Mendiang Olga

Pada teaser tersebut menunjukkan, BLACKPINK akan berduet dengan seorang penyanyi yang masih dirahasiakan.

Akhirnya kini banyak artikel berspekulasi bahwa sosok penyanyi di balik tanda tanya itu adalah Selena Gomez.

Nah, menanggapi spekulasi itu YG Entertainment masih enggan untuk memberikan keterangan lebih jauh.

YG Entertainment selaku agensi BLACKPINK tidak mengkonfirmasi maupun membantah laporan tersebut.

"Mohon tunggu pengumuman resmi kami," ujar juru bicara YG Entertainment dikutip dari Allkpop, Selasa (28/7/2020).

Sebelumnya, banyak penggemar menduga bahwa kolaborator BLACKPINK untuk single kedua adalah Ariana Grande.