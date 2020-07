Inter Milan vs Napoli - Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Live BeIN Sports, AC Milan Live RCTI?

Pemain Inter Milan Lukaku - Inter Milan vs Napoli - Jadwal Siaran Langsung Liga Italia via Live Streaming BeIN Sports, Sampdoria vs AC Milan Live RCTI?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 37 yang mulai berlangsung Rabu 29 Juli 2020 dinihari akan menyuguhkan sejumlah laga menarik seperti Inter Milan vs Napoli dan Sampdoria vs AC Milan pada Kamis 30 Juli 2020. Laga ini tayang via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Belum ada konfirmasi pertandingan Liga Italia pekan 37 mana yang masuk agenda jadwal Siaran Langsung RCTI maupun Live Streaming RCTI. Namun laga Inter Milan vs Napoli dan Sampdoria vs AC Milan tayang via Live Streaming BeIN Sports.

Laga Liga Italia Inter Milan vs Napoli dan Sampdoria vs AC Milan bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online Bein Sports.

Pertandingan Inter Milan vs Napoli di Liga Italia Serie A akan berlangsung pada Selasa lewat tengah malam atau Rabu dini hari, 29 Juli 2020 pukul 00.30 WIB. Jika tak tayang via Siaran Langsung RCTI atau Live Streaming RCTI, laga ini tetap bisa ditonton via Live Streaming Bein Sports.

Laga ini sebenarnya tidak penting lagi bagi Inter Milan karena mereka gagal dalam perebutan Scudetto.

Rival mereka Juventus sudah memastikan gelar juara pada Senin (27/7/2020) berkat kemenangan 2-0 atas Sampdoria.

Di sisi lain, Inter Milan juga sudah memastikan tiket ke Liga Champions bersama Juventus, Atalanta, dan Lazio.

Satu-satunya alasan bagi Inter Milan untuk tetap menang atas Napoli adalah mempertahankan posisi mereka di peringkat runner up klasemen, jika tak mau dikudeta oleh Atalanta dan Lazio.

Sementara Napoli, akan berjuang habis-habisan untuk merebut tiket ke Liga Europa musim depan.

Saat ini Napoli menghuni peringkat 7 klasemen dengan mengemas 59 poin. Hanya selisih satu poin dengan AC Milan yang berada di peringkat 6.