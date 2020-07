Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di RCTI : Inter vs Napoli, Sampdoria vs Milan, Cagliari vs Juve

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI yang memasuki pekan 37 mulai berlangsung malam ini Rabu (29/7/2020) dinihari, dimana ada laga Inter Milan vs Napoli dan Sampdoria vs AC Milan.

Jadwal siaran langsung RCTI Liga Italia pekan ini diwarnai empat laga termasuk laga Inter Milan vs Napoli dan Sampdoria vs AC Milan, seperti dilansir dari laman RCTI Plus.

Selain dua laga tersebut ada pula laga Lazio vs Brescia dan Cagliari vs Juventus yang disiarkan langsung dan Live Streaming RCTI.

Selain melalui siaran langsung dan Live Streaming RCTI, seluruh laga Liga Italia bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online Bein Sports.

Pertandingan Inter Milan vs Napoli di Liga Italia Serie A akan berlangsung pada Selasa lewat tengah malam atau Rabu dini hari, 29 Juli 2020 pukul 00.30 WIB.

Laga ini sebenarnya tidak penting lagi bagi Inter Milan karena mereka gagal dalam perebutan Scudetto.

Pemain Lazio, Ciro Immobile, merayakan gol ke gawang Hellas Verona dalam laga Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma, pada 19 Februari 2018. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Rival mereka Juventus sudah memastikan gelar juara pada Senin (27/7/2020) berkat kemenangan 2-0 atas Sampdoria.

Di sisi lain, Inter Milan juga sudah memastikan tiket ke Liga Champions bersama Juventus, Atalanta, dan Lazio.

Satu-satunya alasan bagi Inter Milan untuk tetap menang atas Napoli adalah mempertahankan posisi mereka di peringkat runner up klasemen, jika tak mau dikudeta oleh Atalanta dan Lazio.

Sementara Napoli, akan berjuang habis-habisan untuk merebut tiket ke Liga Europa musim depan.