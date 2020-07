Kapuas Menuju Zero Covid-19, Pasien Sembuh Sudah 201 Orang

Editor: Edi Nugroho



BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Ragam upaya telah dilakukan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Terbukti, ragam upaya itu berbuah hasil baik melihat perkembangan data terkini. Jumlah pasien sembuh dari covid-19 tembus 201 orang dan hanya belasan yang masih dalam perawatan.

"Update data Covid-19 di Kapuas per hari ini Selasa 28 Juli 2020, pasien positif covid-19 yang masih dalam perawatan sisa 14 orang dan jumlah sembuh 201 orang," kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19, H Junaidi, Selasa (28/7/2020) sore.

Sebelumnya, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam akibat Covid-19 di Kabupaten Kapuas.

Melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 279/BPBD Tahun 2020 pada 15 Juli 2020 lalu.

Tentang penetapan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana non alam penyebaran wabah penyakit akibat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas.

Hal ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas bahwa kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Kapuas masih terjadi.

Serta memerlukan penanganan secara intensif baik itu pencegahan, pemulihan pasien maupun penanganan yang berdampak kepada masyarakat.

Dalam surat keputusan tersebut Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat memutuskan perpanjangan ketiga status tanggap darurat Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kapuas berlangsung selama 28 hari yakni, dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 dan berakhir pada 11 Agustus 2020.



"Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya Pemerintah Kabupaten Kapuas memustuskan bahwa akan memperpanjang penetapan ketiga status Tanggap Darurat Bencana Non Alam yang diakibatkan oleh Covid-19. Hal ini dilakukan untuk Kabupaten Kapuas bisa Zero Covid-19," ungkapnya. (Banjarmasinpost.co.id/Fadly Setia Rahman)