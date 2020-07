Prediksi Arsenal vs Chelsea di Final Piala FA, Live TV Online RCTI dan Bein Sports

Jadwal Final Piala FA Cup, Arsenal vs Chelsea atau Chelsea vs Arsenal tersaji di Siaran Langsung RCTI dan Beinsports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi Skor Jelang Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Final Piala FA yang akan disiarkan langsung pada Sabtu (1/8/2020). Live Streaming RCTI juga menyiarkan laga Live Streaming Chelsea vs Arsenal.

Siaran Langsung Arsenal vs Chelsea atau Chelsea vs Arsenal diprediksi dapat disaksikan di Beinsports dan Siaran Langsung RCTI selaku pemegang hak siar Piala FA Cup.

Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea dapat diakses via Live Streaming RCTI di www.rctiplus.com, connect-id.beinsports.com dan www.vidio.com premier. Live Streaming Chelsea vs Arsenal pun juga.

Jelang jadwal Final Piala FA, Arsenal harus kehilangan salah satu pemainnya.

Palang pintu klub berjuluk The Gunners, julukan Arsenal, yang absen adalah Shkodran Mustafi.

Pemain berkebangsaan Jerman itu dipastikan absen di partai puncak karena mengalami cedera hamstring pada kaki kanannya ketika bermain untuk Arsenal di partai semifinal Piala FA menghadapi Manchester City.

Akibat cedera hamstring yang diderita Mustafi membuatnya akan melewatkan semua pertandingan Arsenal yang tersisa pada musim ini di ruang perawatan.

Itu termasuk partai final Piala FA yang akan dihelat pada Sabtu (1/8/2020) malam waktu setempat di Stadion Wembley.

"Cedera hamstring pada kaki kanan dialami (Mustafi) pada pertandingan semifinal Piala FA," bunyi pernyataan tersebut melansir dari BolaSport.com dikutip dari laman resmi Arsenal.