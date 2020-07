Sikap Manis Hyun Bin Pada Lee Jae Wook, Beri Dukungan Lewat Truk Kopi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan baik aktor Korea Hyun Bin dengan Lee Jae Wook tetap meskipun tidak sedang dalam proyek yang sama.

Bahkan, Hyun Bin menunjukkan dukungannya kepada bekas lawan mainnya di drama Memories of The Alhambra itu.

Adapun bentuk dukungan dari salah satu aktor Korea termahal itu adalah dengan mengirimkan truk kopi untuk Lee Jae Wook yang tengah mengerjakan proyek drama Do Do Sol Sol La La Sol.

Hal itu diketahui dari unggahan foto Lee Jae Wook di Instagram-nya pada 27 Juli 2020.

“Terima kasih, senior!” tulis Lee Jae Wook sebagai keterangan fotonya.

Dalam foto yang diunggah Lee Jae Woo, terlihat truk kopi yang dikirimkan Hyun Bin.

Selain itu, ada juga baner bertuliskan, “Hyun Bin dan VAST Entertainment mendukung pemain dan kru Do Do Sol Sol La La Sol”.

Diketahui, Hyun Bin dan Lee Jae Wook berada di bawah satu manajemen, yakni VAST Entertainment.

Keduanya juga pernah beradu akting di drama Korea Memories of The Alhambra.

Dalam drama Korea Do Do Sol Sol La La Sol, Lee Jae Wook berperan sebagai Sun Woo Joon.

Hyun Bin dan Lee Jae Wook. (kolase soompi)

Do Do Sol Sol La La Sol adalah drama komedi romantis yang mengisahkan seorang pianis bernama Goo La La (Go Ara) yang berada di titik terendah setelah kebangkrutan keluarganya.

Kemudian, Go La La dan keluarganya pindah ke desa kecil. Di sana, ia melanjutkan pendidikannya di akademi piano bernama La La Land.

Tanpa diduga, Go La La bertemu dan jatuh cinta pada seorang pria misterius bernama Sun Woo Joon.

