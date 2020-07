Terjawab! Penyebab Pevita Pearce Marah-marah di Instagram Ternyata Karena Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu, artis Pevita Pearce sempat 'marah-marah' di Instagramnya @pevpearce.

Kala itu, ocehan aktris yang kerap digosipkan dengan Ariel NOAH itu sampai membuat warganet khawatir.

Tak seperti unggahannya yang biasa, Pevita Pearce menuliskan kata-kata berbahasa Inggris dengan latar warna hitam.

Namun melihat dari kata-kata tersebut, sebagian netter ada yang mempertanyakan keadaan wanita kelahiran 1992 itu.

• Nasib Karyawan Raffi Ahmad & Nagita Setelah 2 Tahun Ikut Kerja, Abrar Ungkap Fakta ke Sandiaga Uno

• Berkait Tarif Manggung? Syarat Undang Ariel Cs Diungkap Manajer Band NOAH, Nginapnya Harus Begini

"Enough of this bulls**t. I'M DONE WITH THIS. I can't do it anymore... I want to escape the reality, NOW!," tulis Pevita Pearce.

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kata-kata Pevita Pearce itu memang terdengar putus asa.

"Cukup dengan omong kosong ini. AKU SUDAH SELESAI. Aku nggak bisa melakukan ini lagi. Aku mau lari dari kenyataan. Sekarang!," tulis adik Keenan Pearce itu.

"#fastforward," begitulah tulisan Pev di kolom captionnya.

Unggahan Pevita Pearce yang disorot warganet. (Instagram Pevita Pearce)

Karena tulisannya itu pula, pemain Sri Asih di film Gundala ini sampai membuat warganet bertanya-tanya tentang keadaannya.

madura.receh, "Sini DM jangan simpen sendiri ..."