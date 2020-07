LIVE HBO Pukul 20.00 WIB, Berikut Sinopsis Film Anna, Kisah Agen Ganda KGB dan CIA

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bakal tayang di HBO Pukul 20.00 WIB, berikut sinopsis Film Anna, Kisah Agen Ganda KGB dan CIA

Anna adalah sebuah film laga besutan sutradara Luc Besson.

Nama Luc Besson sudah tidak asing lagi bagi penggemar sinema Perancis.

Dia telah menggarap film sukses seperti Lucy (2014), Leon: The Professional (1994) dan The Fifth Element (1997).

Film Anna yang dirilis pada 2019 ini akan dibintangi oleh bintang kenamaan Hollywood, seperti Luke Evans, Cillian Murphy, dan Helen Mirren.

Berkisah tentang seorang wanita cantik asal Rusia bernama Anna ( Sasha Luss) yang menjadi korban kekerasan rumah tangga.

Hal itu membuatnya rela melakukan apa saja untuk menghindari kehidupan yang menjebaknya.

Dia pun menerima tawaran petugas KGB, Alex Tchenkov (Luke Evans) untuk menjadi pembunuh bayaran.

Setelah satu tahun pelatihan, dia harus bekerja sebagai pembunuh bayaran KGB selama lima tahun sebelum bisa bebas.

Namun Kepala KGB, Vassiliev (Eric Godon) tidak menepati perjanjian tersebut.