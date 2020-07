ILUSTRASI - LIVE RCTI! Prediksi & Live Streaming Cagliari vs Juventus Liga Italia, TV Online BeIN Sports 2 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Live Streaming Cagliari vs Juventus di RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses dini hari ini.

Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI + duel Cagliari vs Juventus di Live Streaming TV Online Liga Italia malam ini. Live Streaming Beinsports 2 juga menyiarkan.

Live Streaming BeIN Sports 2 dan Live Streaming TV Online RCTI menyajikan Live Streaming Cagliari vs Juventus di ajang Liga Italia 2019/2020, Kamis (30/7/2020) pukul 02.35 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Selain Siaran Langsung RCTI, duel Cagliari vs Juventus bisa disaksikan via Live Streaming TV Online. Link Live Streaming RCTI + di Rctiplus.com, Live Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Pertandingan pekan 37 Liga Italia antara Cagliari vs Juventus akan berlangsung di Stadion Sardegna Arena.

Sejauh ini capaian Bianconeri, termasuk dalam meraih gelar Scudetto tak terlepas dari peran besar yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo.

Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United (MU) itu memang menjadi gol getter utama bagi klub kota Turin itu.

Saat ini hingga kompetisi menyisakan dua pekan, Cristiano Ronaldo yang mengoleksi 31 gol.

Tepatnya terpaut tiga bola dari Ciro Immobile (Lazio) di tangga teratas.

Dilansir dari laman Football Italia melalui Tribunnews.com, Juventus membuka peluang untuk tidak memasukkan nama Cristiano Ronaldo dalam rombongan ke Sardinia.