Petarung UFC, Khabib Nurmagomedov, ketika bertemu dengan para penggemarnya di Krasnodar, Rusia, 12 Desember 2019. LIVE ESPN! Jadwal Khabib vs Gaethje & Adesanya vs Costa di UFC 253, Pembuktian Petarung Terbaik

SPUTNIK VIA AFP/SPUTNIK/VITALY TIMKIV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal UFC Israel Adesanya vs Paulo Costa tersaji pada 19 September 2020, sedangkan duel akbar Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje bakal tersaji pada Sabtu, (24/9/2020) waktu setempat di event UFC 253 via Live Streaming ESPN.

Laga UFC 253 perebutan sabuk juara kelas menengah antara Adesanya vs Costa bakal tersaji pada Sabtu, (19/9/2020) waktu setempat. Saat laga Khabib vs Gaethje, petarung asal Rusia itu nantinya akan berstatus sebagai pemegang sabuk juara kelas ringan (lightweight) UFC

Israel Adesanya vs Paulo Costa dijadwalkan dapat ditonton via Live Streaming ESPN seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari twitter SportsCenter. Pun juga duel akbar Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje.

Duel Khabib vs Gaethje maupun Adesanya vs Costa ini sudah ditunggu-tunggu fans karena kedua jagoan sama-sama mengerikan.

• Jadwal Israel Adesanya vs Paulo Costa di UFC 253 Live ESPN, Perebutan Gelar Sabuk Kelas Menengah

• LIVE SCTV - Prediksi Chelsea vs Munchen Jelang 16 Besar Liga Champions, Real Madrid & Barcelona?

• Promo Telkomsel 25GB Cuma Rp 2.300 & 10GB Rp 10, Cara Aktivasi Paket Internet Murah 30GB Rp 40 Ribu

Namun untuk lokasi pertarungan, duel Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje dan Israel Adesanya vs Paulo Costa masih belum memberikan kepastian.

Khabib Nurmagomedov dalam duel melawan Justin Gaethje nanti akan berstatus sebagai pemegang sabuk juara kelas ringan (lightweight) UFC.

Di sisi lain, Justin Gaethje saat ini memegang sabuk interim atau sementara kelas ringan UFC.

Khabib Nurmagomedov terakhir kali bertanding pada 7 September 2019 lalu, yaitu saat mengalahkan Dustin Poirier di Abu Dhabi.

Setelahnya The Eagle dijadwalkan melawan Tony Ferguson pada UFC 251, Mei lalu. Sayang, rencana gagal setelah dia terjebak lockdown di kampung halamannya, Dagestan, Rusia.

Namun, Duel melawan Tony Ferguson sangat menarik karena Justin Gaethje saat itu berstatus petarung pengganti Khabib Nurmagomedov.