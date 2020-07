LIVE SCTV - Prediksi Chelsea vs Munchen Jelang 16 Besar Liga Champions, Real Madrid & Barcelona?

Willian melakukan selebrasi usai mencetak gol pada laga Chelsea vs Liverpool di Stadion Stamford Bridge, Selasa (3/3/2020) atau Rabu dini hari WIB. LIVE SCTV - Prediksi Chelsea vs Bayern Munchen Jelang Babak 16 Besar Liga Champions, Real Madrid & Barcelona?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Leg II Babak 16 Besar, Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus, Napoli vs Barcelona dan Chelsea vs Bayern Munchen ( Chelsea vs Munchen ) via Live Streaming SCTV.

Leg II Babak 16 Besar Liga Champions dijadwalkan berlangsung 7 dan 8 Agustus 2020 mendatang via Siaran Langsung SCTV.

Sebelum tahu jadwal Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus, Napoli vs Barcelona via Live Streaming SCTV, Bayern Munchen disebut telah melakukan persiapan di internal jelang kembali bergulirnya leg kedua Babak 16 Besar Liga Champions.

Juventus buka peluang bertemu Real Madrid sedangkan Barcelona bisa bertemu pemenang antara Chelsea vs Bayern Muenchen ( Chelsea vs Munchen ) yang kemungkinan besar tayang via Siaran Langsung SCTV.

Bayern Munchen disebut telah melakukan persiapan untuk menghadapi lanjutan Liga Champions musim ini.

Pelatih Hansi Flick memasukkan tiga pemain muda untuk laga kedua babak 16 besar kontra Chelsea Agustus mendatang.

Ketiga pemain muda itu adalah bek Bright Arrey-Mbi dan Chris Richards serta penyerang Malik Tillman.

Ketiganya juga berpotensi ikut ke babak berikutnya jika Munchen lolos dari hadangan Chelsea.

"Sebagai tambahan dari mereka yang sudah berada di tim (Liga Champions), Malik Tillman dan Birght Arrey-Mbi akan dimasukkan," ujar Flick seperti dilansir laman Bundesliga.

"Jika kami mencapai putaran final di Lisbon, mereka juga akan ikut bersama kami. Anda juga harus memasukkan Chris Richards ke dafat itu. Sangat penting dia menghabiskan waktu bersama keluarganya, tetapi ketika dia kembali dalam beberapa hari ke depan, dia akan menjalani beberapa tes dan kemudian bergabung bersama tim."