Prediksi Arsenal vs Chelsea di Jadwal Final Piala FA, Derby London Siaran Langsung RCTI & Bein Sport

Jadwal Final Piala FA Cup, Arsenal vs Chelsea atau Chelsea vs Arsenal atau biasa disebut Derby London tersaji di Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online Beinsports.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi Skor Jelang Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Final Piala FA yang akan disiarkan langsung pada Sabtu (1/8/2020). Laga Derby London bisa diakses di Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports juga menyiarkan laga Live Streaming Chelsea vs Arsenal.

Siaran Langsung Arsenal vs Chelsea atau Chelsea vs Arsenal diprediksi dapat disaksikan di Live Streaming TV Online Beinsports dan Siaran Langsung RCTI selaku pemegang hak siar Piala FA Cup.

Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea dapat diakses via Live Streaming RCTI di www.rctiplus.com, Live Streaming Bein Sports via connect-id.beinsports.com dan www.vidio.com premier. Live Streaming Chelsea vs Arsenal pun juga.

Menjelang pertandingan puncak Piala FA, Arsenal dan Chelsea dikabarkan tengah bertarung di luar lapangan untuk memperebutkan pemain sayap Brentford, Said Benrahma.

Bersama Brentford, Benrahma tampil luar biasa dengan mencetak 17 gol dan 9 assist dari 43 pertandingan di Divisi Championship alias kompetisi kasta kedua Liga Inggris.

Berpostur 172 cm, Benrahma dikenal piawai dalam melakukan dribel khas superstar Barcelona, Lionel Messi.

Oleh karena itu, Benrahma mendapat julukan Messi dari Aljazair.

Dikutip dari Transfermarkt melalui bolasport.com, Benrahma memiliki harga pasaran senilai 9,45 juta pounds atau sekitar 177,3 miliar rupiah.

Saat ini, pemain berusia 24 tahun itu sedang berjuang membawa timnya meraih satu tiket promosi ke Premier League musim 2020-2021.