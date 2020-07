Jadwal Siaran Langsung Liga Italia : Juventus vs Roma, Atalanta vs Inter Milan, Napoli vs Lazio

Laga Atalanta vs Inter Milan pada pertandingan pekan ke-32 Serie A berakhir imbang tanpa gol, Sabtu (14/4/2018). Saksikan siaran langsung Liga Italia pekan 38 atau pekan terakhir yang mulai berlangsung Sabtu 1 Agustus 2020 malam ini, dimana ada big match Juventus vs AS Roma, Atalanta vs Inter Milan dan Napoli vs Lazio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 38 atau pekan terakhir akan mulai berlangsung Sabtu 1 Agustus 2020 malam ini, dimana ada big match Juventus vs AS Roma, Atalanta vs Inter Milan dan Napoli vs Lazio.

Sementara dilansir dari laman RCTI Plus, ada dua laga Liga Italia yang sudah masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI yakni AC Milan vs Cagliari dan SPAL vs Verona.

Belum ada konfirmasi apakah laga Juventus vs AS Roma, Atalanta vs Inter Milan dan Napoli vs Lazio masuk agenda jadwal siaran langsung RCTI.

Namun yang pasti, laga-laga Liga Italia bisa ditonton seluruhnya lewat laman Live Streaming TV Online Bein Sport dan laman Video Streaming Vidio.com.

Striker Lazio, Ciro Immobile, berpeluang besar menyamai atau bahkan memecahkan rekor gol terbanyak Serie A dalam satu musim.

Dikutip dari Bolasport, Ciro Immobile berhasil menambah isi pundi-pundi golnya ketika membantu Lazio menang 2-0 atas Brescia di pekan ke-37 Serie A, Kamis (30/7/2020) dini hari WIB.

Pada laga tersebut, Immobile mencetak satu gol pada menit ke-83.

Gol itu membuatnya telah mengoleksi 35 gol pada musim ini dan duduk di puncak daftar top scorer sementara Serie A.

Pemain timnas Italia tersebut terpaut empat gol dari striker Juventus, Cristiano Ronaldo, yang tepat berada di bawahnya.

Dengan perbedaan empat gol dan Serie A yang tinggal menyisahkan satu laga lagi, Immobile seperti berada di atas angin untuk menyegel gelar top scorer musim ini.