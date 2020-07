LIVE RCTI! Chelsea vs Arsenal Final Piala FA Cup, Asa Pulisic Akhiri Musim Pertama di Inggris

Jadwal Final Piala FA Cup, Arsenal vs Chelsea atau Chelsea vs Arsenal tersaji di Siaran Langsung RCTI dan Beinsports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi Skor Jelang Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Final Piala FA yang akan disiarkan langsung pada Sabtu (1/8/2020).

Live Streaming RCTI juga menyiarkan laga Live Streaming Chelsea vs Arsenal.

Siaran Langsung Arsenal vs Chelsea atau Chelsea vs Arsenal diprediksi dapat disaksikan di Beinsports dan Siaran Langsung RCTI selaku pemegang hak siar Piala FA Cup.

Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea dapat diakses via Live Streaming RCTI di www.rctiplus.com, connect-id.beinsports.com dan www.vidio.com premier. Live Streaming Chelsea vs Arsenal pun juga.

Penyerang sayap Chelsea, Christian Pulisic, bertekad mengakhiri musim pertamanya di Inggris dengan meraih trofi Piala FA.

• Live Streaming RCTI! Prediksi Arsenal vs Chelsea Final Piala FA Sabtu (1/8), Pulisic Bisa Main

• Jelang Arsenal Vs Chelsea Final Piala FA 2019-2020, Juara Bakal Jadi Penawar Luka The Gunners

• Prediksi Arsenal vs Chelsea di Jadwal Final Piala FA, Derby London Siaran Langsung RCTI & Bein Sport

• LIVE SCTV - Prediksi Chelsea vs Munchen Jelang 16 Besar Liga Champions, Real Madrid & Barcelona?

Duel Arsenal vs Chelsea pada partai puncak Piala FA akan dihelat di Stadion Wembley, Sabtu (1/8/2020) malam WIB.

Christian Pulisic sempat mengalami cedera sehingga tak bisa tampil dalam beberapa pertandingan.

Begitu juga saat Chelsea mengalahkan Manchester United pada semifinal Piala FA beberapa waktu lalu.

Pelatih Chelsea, Frank Lampard, mengatakan bahwa Pulisic saat itu sedang dalam masa pemulihan cedera kecil.