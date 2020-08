Jadwal Liga Champion Live SCTV : Man City vs Madrid & Juve vs Lyon Sabtu (8/8), Napoli vs Barca?

Liga Champions kembali bergulir mulai Sabtu 8 Agustus 2020 dengan laga pembuka anchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions Leg II Babak 16 Besar, ada Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli dan Bayern Munchen vs Chelsea.

Leg II Babak 16 Besar Liga Champions dijadwalkan berlangsung hari Sabtu 8 dan Minggu 9 Agustus 2020 mendatang dan di Indonesia disiarkan lewat siaran langsung dan Live Streaming SCTV.

Ada 4 laga tersisa di babak 16 besar Liga Champions, yakni Manchester City vs Real Madrid (agregat sementara 2-1) dan Juventus vs Lyon (agregat sementara 0-1).

Kemudian Bayern Muenchen vs Chelsea (agregat sementara 3-0) dan laga Barcelona vs Napoli (agregat sementara 1-1).

Laga Manchester City vs Real Madrid dan Juventus vs Lyon dijadwalkan berlangsung Sabtu (8/8/2020) dinihari WIB.

Sementara Barcelona vs Napoli dan Bayern Munchen vs Chelsea dijadwalkan berlangsung Minggu (9/8/2020) dinihari WIB.

Saat ini, ada empat tim yang sudah memastikan diri melaju ke babak perempat final: Atalanta, Leipzig, Atlético Madrid dan PSG.

Atalanta melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Valencia dengan agregat 8-4.

Leipzig, klub asal Jerman melaju ke perempat final setelah membungkam Tottenham dengan agregat 4-0.

Wakil Spanyol, Atlético Madrid melaju ke perempat final setelah mengkandaskan perlawanan juara bertahan Liverpool dengan skor 4-2.