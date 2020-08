Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini, Juventus vs Roma, Atalanta vs Inter, Napoli vs Lazio

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang Sampdoria dalam laga Liga Italia di Stadion Allianz, Minggu (26/7/2020). Saksikan siaran langsung Liga Italia malam ini yang dipanaskan big match Juventus vs AS Roma, Atalanta vs Inter Milan dan Napoli vs Lazio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia malam ini Sabtu 1 Agustus 2020 dipanaskan big match Juventus vs AS Roma, Atalanta vs Inter Milan dan Napoli vs Lazio.

Dilansir dari laman RCTI Plus, ada dua laga Liga Italia yang sudah masuk agenda jadwal siaran langsung dan Live Streaming RCTI yakni AC Milan vs Cagliari dan SPAL vs Verona.

Belum ada konfirmasi apakah Live Streaming Juventus vs AS Roma, Atalanta vs Inter Milan dan Napoli vs Lazio masuk agenda jadwal siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Namun yang pasti, laga-laga Liga Italia bisa ditonton seluruhnya lewat laman Live Streaming TV Online Bein Sport dan laman Video Streaming Vidio.com.

Hanya ada satu kesempatan terakhir bagi megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, untuk mengejar gelar top skor Liga Italia atau capocannoniere musim 2019-2020.

Juventus akan menutup perjalanan di liga dengan menjamu AS Roma dalam partai pekan ke-38, Sabtu (1/8/2020).

Nah, di situlah peluang terakhir Cristiano Ronaldo untuk mengejar predikat raja gol.

Saat ini CR7 bertengger di tangga kedua daftar top scorer dengan 31 gol, tertinggal empat buah dari striker Lazio Ciro Immobile di posisi teratas.

Artinya, demi titel capocannoniere, mau tak mau sang superstar wajib mencetak empat gol alias quattrick ke gawang Roma.

Namun, Ronaldo juga harus berharap Immobile hampa gol saat Lazio ke sowan ke markas Napoli di San Paolo.