KalselPedia - Daftar SMA dan SMK di Banjarbaru

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun sederajat yang ada di Banjarbaru, Kalsel, jumlahnya cukup banyak.

Tentunya jumlah sarana pendidikan itu disesuaikan dengan jumlah penduduk angkatan sekolah yang tersebar di beberapa penjuru kota Idaman tersebut.

Ada sebanyak 19 sekolah SMA Negeri (5 sekolah) maupun swasta (14 sekolah).

Sedangkan SMK sebanyak 13 sekolah terdiri sekolah negeri (4 sekolah) dan swasta (9 sekolah).

• Kalselpedia: Mengenal Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat

• KalselPedia - Profil Dispora Tala, Tugas dan Tanggungjawabnya

Berikut daftar SMA di Banjarbaru:

1. SMAN 1 Jl Keruing

2. SMAN 2 Jl Mentaos

3. SMAN 3 Jl Aneka Tambang

4. SMAN 4 Jl Sriwijaya Km21

5. SMA PGRI 1 Jl Al Jafri

6. SMA PGRI 2 Jl Kebun Karet

7. SMALB N C Pembina Jl A Yani Km20

8. SMA Islami Qardhan Hasanah Jl Rahayu

9. SMA Bethel Jl Sumberejo, Mentaos

10. SMA Nurul Maad Jl Golf

11. SMA Plus Citra Madinatul Ilmi Jl A Yani Km19

12. MA Nurul Hikmah Jl Purnawirawan, Palam

13. MA Al Falah Putra Jl A Yani Km23

14. MA Al Falah Putri Jl A Yani Km23

15. MA Darul Ilmi Jl A Yani Km20

16. MA Miftahul Aula Jl Mistar Cokrokusumo

17. MA Miftahul Khairiyah Jl Mistar Cokrokusumo

18. MA Misbahul Munir Jl RO Ulin

19. MA Plus Zamzam Djailani Jl Sintuk ujung

Adapun SMK:

1. SMKN 1 Jl A Yani Km32

2. SMKN 2 Jl Nusantara

3. SMKN 3 Jl Aneka Tambang

4. SMPP (SPMA) Jl Panglima Batur

5. SMK YPK Jl Sukarelawan

6. SMK Telkom Shandy Putra Jl Pangeran Suriansyah

7. SMK Pelayaran Taruna Samudera Jl Karang Rejo

8. SMK Garuda Mahadhika Jl A Yani Km32

9. SMK Farmasi Borneo Jl Kelapa Sawit 8, Bumi Berkat

10. SMK Sabumi Pertambangan Jl Pandawa Gg Arjuna

11. SMK Bhakti Bangsa Jl Karang Rejo

12. SMK Komputer Mandiri Jl A Yani Km33

13. SMK Kes Yapkesbi Jl Trikora

Demikian daftar SMA sederajat dan SMK di wilayah Banjarbaru.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)