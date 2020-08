LIVE RCTI! Jadwal Live Streaming Juventus vs AS Roma Liga Italia Malam Ini, Kesempatan Ronaldo

AFP/ MARCO BERTORELLO

Cristiano Ronaldo meryakan golnya pada laga Juventus vs Lazio di Stadion Allianz dalam lanjutan pekan ke-34 Serie A, kasta teratas Liga Italia, Senin 20 Juli 2020. Saksikan aksi Ronaldo malam ini lewat Live Streaming RCTI laga Juventus vs AS Roma dalam laga terakhir Liga Italia Minggu (2/8/2020) dinihari.