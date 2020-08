Faktor Doa Betrand Antolin yang Akhirnya Terkabul, Pasca Momen Ulang Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Betrand Antolin berdoa agar bisa kembali berkurban kala merayakan ulang-tahunnya beberapa minggu lalu.

Akhirnya Doa itu terkabul. Betrand Antolin bersyukur bisa ikut kembali merayakan Idul Adha dan berkurban.

Betrand Antolin menuliskan cerita tersebut melalui akun Instagram @betrand1407.

"Terima-kasih kepada semua yang ikut mendoakan dan meng-amin-kan sehingga keinginan saya bisa terwujud," tulis Betrand Antolin.

Ya, Betrand Antolin bersyukur diberikan rezeki untuk kembali berkurban tahun ini.

"Terima-kasih ke semua yang memfasilitasi, mengirimkan dan yang menerima kurban saya," tulisnya.

Betrand Antolin berharap, kurbannya tersebut menjadi berkah buat semua. "Selamat Iedul Adha untuk seluruh umat Muslim," tulis bintang sinetron ternama itu.

Meski beragama Kristen, sejak kecil Betrand Antolin tumbuh di lingkungan muslim.

Sebagian keluarga dan banyak orang tua angkat sudah seperti orang tua Betrand Antolin.

"Banyak juga sahabat saya adalah muslim. We love and respect each other," tulisnya.