Jadwal Liga Champions Live SCTV Vidio.com, Man City vs Real Madrid dan Barcelona vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions akan disiarkan langsung atau live di SCTV dan Vidio.com mulai 7 Agustus 2020.

Jadwal Siaran langsung Liga Champions akan menyajikan laga sisa pertandingan babak 16 besar UCL yang belum dimainkan, di antaranya Man City vs Real Madrid, Barcelona vs Napoli dan Bayern Muenchen vs Chelsea.

Napoli akan bertandang ke markas Barcelona pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou, Minggu (9/8/2020) dini hari WIB.

Pada leg pertama yang dimainkan di San Paolo, kedua tim tersebut bermain sama kuat dengan skor 1-1.

Gol Napoli dicetak Dries Mertens pada menit ke-30, sedangkan Barcelona membalasnya lewat Antoine Griezmann (57').

Sebelumnya, kubu Napoli telah melayangkan protes karena keberatan jika pertandingan tersebut digelar di Barcelona.

Partenopei menilai bahwa Stadion Camp Nou tak aman untuk dijadikan venue pertandingan lantaran adanya lonjakan kasus COVID-19 di Catalunya.

Maka dari itu, ia memperingatkan kepada UEFA bahwa akan terjadi problem besar bila para pemainnya mengalami masalah kesehatan usai laga tersebut.

Namun, dirinya tetap berharap bahwa pertandingan itu dapat digelar dengan lancar dan semua pemainnya baik-baik saja.

"Mereka tidak melihat, tidak berbicara, tidak mendengarkan," kata De Laurentiis menyentil UEFA, seperti dilansir BolaSport.com dari Marca, Sabtu (1/8/2020).