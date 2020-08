Jadwal Siaran Langsung Liga Champion SCTV, Man City vs Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli

FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, saat mengangkat trofi Liga Champions di Stadion San Siro, Milan, pada Sabtu (28/5/2016). Jadwal siaran langsung Liga Champions Leg II Babak 16 Besar mulai berlangsung akhir pekan depan, ada Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli dan Bayern Munchen vs Chelsea.