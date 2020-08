Pesan Romantis Mantan Luna Maya di Ulang Tahun Syahrini, Reino Barack Sematkan Doa untuk Sang Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID -Biduan cantik Syahrini kini genap berusia 38 tahun. Memasuki usia 38 tahun, istri pengusaha Reino Barack itu memaknainya berbeda.

Tak lagi sendiri, Syahrini pun merasa sangat beruntung telah memiliki pendamping. Terlebih di pertambahan usia, dia mendapat ucapan romantis dari sang suami.

Seperti apa Syahrini memaknai hari ulang tahunnya. Berikut rangkumannya.

Makna usia 38 tahun

Lewat unggahan di Instagram miliknya, Syahrini mengungkap makna usia 38 tahun.

"1st Of August 2020, Radiate Joy From The Inside Out, Not Aging Just Upgrading!" tulis Syahrini di akun @princessyahrini.

Menurut Syahrini, di usianya yang 38 tahun bukan menua tetapi meningkat menjadi manusia yang lebih baik.

Tak lagi sendiri merayakan ulang tahunnya, Syahrini mendapat ucapan selamat ulang tahun yang romantis dari sang suami, Reino Barack.

Melalui akun Instagram miliknya, Reino Barack membagikan sebuah momen bersama Syahrini ketika sedang berlibur ke luar negeri.

"1 Agustus menandai hari yang penting bagiku, hari di mana kamu dilahirkan untuk membawa tujuan ke dunia ini," tulis Reino.