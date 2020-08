Postingan Syahrini Soal Usia 38 Tahun Direspons Ayu Ting Ting, Istri Reino Unggah Ini Saat Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebahagiaan sedang dirasakan penyanyi Syahrini. Istri Reino Barack itu merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada hari ini, Sabtu (1/8/2020).

Lewat akun Instagtam-nya Syahrini mengunggah sebuah video menampilkan dirinya sedang duduk di kursi sambil tersenyum.

Menariknya, postingan Incess ini juga direspons Ayu Ting Ting, berupa memberikan like.

Saat ultah 38 tahun ini, Syahrini tidak merasa diriinya menjadi tua.

• Tak Kalah dari Jessica Iskandar? Sosok Putty Erwina yang Diisukan Dekat Richard Kyle, Lihat Faktanya

• Permintaan Maaf Amanda Manopo pada Elvia Cerolline yang Mendoakannya dengan Billy Syahputra

Hal ini ditulisnya di postingannya itu.

"1st Of August 2020, Radiate Joy From The Inside Out, Not Aging Just Upgrading !" tulis akun @princessyahrini seperti dikutip Kompas.com, Jumat.

Postingan ini dilike lebih dari 105 orang, termasuk Ayu Ting Ting.

Postingan Syahrini dilike Ayu Ting Ting (instagram princessyahrini)

Pada fitur Insta Story-nya, Syahrini banyak mengunggah kembali ucapan selamat ulang tahun dan doa yang dipanjatkan kepadanya dari rekan-rekan dan para sahabat.

Dalam salah satu unggahannya, ada sebuah video adiknya, Aisyahrani, yang menampilkan kemesraan Syahrini dengan sang suami Reino Barack.

Rani pun mengungkapkan doa dan harapannya untuk sang kakak