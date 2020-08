Sindiran Nikita Malah Bawa Hoki? 5 Fakta Baim Wong & Paula Tetap Jadi YouTuber No 1 Hasilkan Rp 93 M

BANJARMASINPOST.CO.ID - YouTuber Baim Wong bersama sang istri Paula Verhoeven masih berjaya sebagai Youtuber Indonesia dengan penghasilan bulanan tertinggi hingga akhir Juli dan memasuki semester kedua tahun ini.

Fakta ini setidaknya dari data Social Blade, hingga Jumat (31/7/2020). Orangtua Kiano Tiger Wong itu lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia terlaris. Dia mengungguli Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Ria Ricis dan Deddy Corbuzier.

Baim Wong mengalahkan Youtuber Indonesia lainnya yang memiliki jumlah subscribers lebih banyak, seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis. Lalu hubungannya dengan Nikita Mirzani?

Diketahui, Baim Wong dengan nilai penghasilan bulanan tertinggi di tanah air, yakni di rentang US$ 39.800 - US$ 637.500 atau Rp 583,19 juta - Rp 93,4 miliar (kurs Rp 14.653 per dollar AS).

Hingga akhir pekan ini, Atta Halilintar dan Ria Ricis sudah menggamit subscribers masing-masing sebanyak 24,9 juta dan 21,8 juta.

Baim dan Paula alias Bapau yang didukung 13,5 juta subscribers juga mengalahkan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan akun Rans Entertainment.

Didukung 16,8 juta subscribers, Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan bulanan US$ 30.800 - US$ 492.800 atau Rp 451,31 juta - Rp 7,22 miliar.

Berikut ini 5 fakta mengenai Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula) yang masih menjadi primadona sebagai Youtuber Indonesia terlaris.

1) Jumlah subscribers terus bertambah

Dalam sebulan terakhir, jumlah subscribers Baim Wong dan Paula Verhoeven bertambah sebanyak 900.0000 atau hampir 1 juta subscribers.

Sebelumnya, akun Baim Paula mencatatkan 14,4 juta subscribers, kemudian akhir pekan ini jumlahnya bertambah menjadi 15,3 juta subscribers.