Jadwal Liga Champion Live SCTV Minggu Ini, Penentu Nasib Madrid, Juventus, Barcelona & Chelsea

AFP/FABRICE COFFRINI

Trofi Liga Champions alias si kuping besar dipamerkan jelang drawing babak 16 besar di markas UEFA, Nyon, Swiss, 17 Desember 2018. Berikut Jadwal siaran langsung Liga Champions Leg II Babak 16 Besar akhir pekan ini, ada Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli dan Bayern Munchen vs Chelsea.