Jadwal & Prediksi Manchester United vs LASK 16 Besar Liga Europa Live SCTV, Inter Milan vs Getafe?

Selain Siaran Langsung SCTV, Live Streaming Man United vs LASK di Babak 16 Besar Liga Europa bisa diakses via Live Streaming Vidio.com mulai pukul 00.55 Wib. Jangan lupa juga laga Inter Milan vs Getafe.

Sempat tertunda karena pandemi corona Covid-19, Liga Europa 2019/20 akan bergulir kembali.

Leg kedua kedua babak 16 besar akan berlangsung tengah pekan ini.

Tim yang menurut jadwal menjadi tuan rumah leg kedua 16 besar Liga Europa bakal menunaikan tugas.

Seperti Manchester United (MU) yang bakal menjamu LASK di Old Trafford, 8 Agustus. Pada leg pertama, Setan Merah menang 5-0.

Pengecualian berlaku bagi duel Getafe kontra Inter Milan dan AS Roma melawan Sevilla yang sama sekali belum dimainkan.

Kedua laga itu akan berlangsung di Jerman dan menggunakan format satu laga.