Lee Jae Wook Gugup Bintangi Drakor Do Do Sol Sol La La Sol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagi, drama Korea terbaru akan segera mengudara di bulan Agustus 2020 dengan judul Do Do Sol Sol La La Sol.

Drama ini akan menghadirkan sederet aktor dan aktris ternama. Salah satunya Lee Jae Wook yang sebelumnya sukses memerankan berbagai karakter

dalam drama Memories of the Alhambra, Search: WWW, dan Extraordinary You.

Dalam drama yang bisa disaksikan di Netflix mulai 26 Agustus nanti, Lee Jae Wook berperan sebagai Jun Sun Woo.

• Transformasi Faradina Tika, Dari Tukang Ojek Dekil di TOP Jadi Pelakor Seksi

• Jadi Istri Shah Rukh Khan Sejak Usia 22 Tahun, Kecantikan Gauri Khan Muda Tak Main-main

Aktor kelahiran tahun 1998 ini mengaku gugup untuk berakting di Do Do Sol Sol La La Sol.

"Saya merasa gugup ketika harus berperan dalam serial ini. Saya ingin mengekspresikan berbagai sisi menawan dari karakter Jun secara baik

sehingga dapat meyakinkan penonton," kata Lee Jae Wook, dikutip dari rilis resmi Netflix, Senin (3/8/2020).

"Saya pernah memerankan berbagai karakter yang berbeda di serial-serial sebelumnya, untuk itu saya juga akan menunjukkan akting terbaik saya dalam serial ini kepada seluruh pemirsa," imbuhnya.

Karakter Jun digambarkan sebagai pria pekerja paruh waktu dengan kepribadian yang bebas.

Meskipun dia sering menyendiri dan selalu menjaga jarak dari orang lain, karakternya yang misterius justru membuat penonton ingin mengenal kepribadiannya lebih dalam.