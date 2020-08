Peluncuran Program Baru, Live HUT BPost 490 Menit Menuju Keemasan

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tahun ini media Banjarmasin Post hampir berusia setengah abad.

Memeriahkan HUT ke-49 media terbesar di Kalimantan ini digelar acara Live HUT BPost bertema 490 Menit Menuju Keemasan, Senin (3/8/2020).

Acara live online itu diawali siaran langsung BTalk (podcast) dari Aula Palimasan lantai 5 gedung H Djok Mentaya.

Selanjutnya sambutan dari Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group H Gusti Pangeran Rusdi Effendi AR, kemudian Pemimpin Perusahaa; A Wahyu Indriyanta dan Pemimpin Redaksi Banjarmasin Post Musyafi.

Juga ada sambutan dan ucapan dari Feby Mahenddra Putera (direktur news) Dahlan Dahi (vice CEO Tribun Network), Entrijanto (CEO Tribun Negwork).

Usai sambutan dilanjutkan prosesi pengautan nasi astakona oleh H Gusti Pangeran Rusdi Effendi AR yang menandai HUT ke-49 Banjarmasin Post.

Sebelumnya ada tayangan animasi/kartun Palui sekaligus peluncuran program baru BPost, tayangan Fame and Frame, Dapoer Everywhere, Sports Hots News, On Flow, Weekly Animals.

Lanjut tayangan ziarah jajaran BPost Group ke makam pendiri BPost Djok mentaya di Makam Syuhada dan Yustan Aziddin di Lianganggang, Landasan Ulin, Banjarbaru dan salat hajat

Setelah itu penyerahan bunga ucapan dari Perwakilan PLN Wilayah Kalselteng.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)