Prediksi Manchester City vs Real Madrid 16 Besar Liga Champions Live SCTV, Barcelona & Juventus?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Leg II Babak 16 Besar, Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus, Napoli vs Barcelona dan Chelsea vs Bayern Munchen via Live Streaming SCTV.

Leg II Babak 16 Besar Liga Champions dijadwalkan berlangsung 7 dan 8 Agustus 2020 mendatang via Siaran Langsung SCTV. Jadwal Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, Bayern Munchen vs Chelsea ada di artikel ini.

Sebelum tahu jadwal Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus, Napoli vs Barcelona via Live Streaming SCTV, Blaugrana lakukan perbaikan di internal jelang kembali bergulirnya leg kedua Babak 16 Besar Liga Champion.

Juventus buka peluang bertemu Real Madrid sedangkan Barcelona bisa bertemu pemenang antara Chelsea vs Bayern Muenchen. Cek jadwal Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, Bayern Munchen vs Chelsea ada di artikel ini.

• Prediksi Napoli vs Barcelona Babak 16 Besar Liga Champions Live SCTV, Juventus & Real Madrid?

Bek Real Madrid, Raphael Varane, memberi peringatan kepada Manchester City jelang Liga Champions akhir pekan ini.

Real Madrid akan melakoni leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City.

Duel Man City vs Real Madrid akan berlangsung di Stadion Etihad, Jumat (7/8/2020) atau Sabtu (8/8) pukul 02.00 WIB.

Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Real Madrid karena mereka tertinggal 1-2 pada leg pertama.

Namun, Raphael Varane menekankan Real Madrid benar-benar siap dan bersemangat untuk membalikkan keadaan serta menyingkirkan Man City dari Liga Champions.

"Kami Real Madrid dan kami ingin memenangkan pertandingan setiap hari," kata Raphael Varane seperti dilansir dari Marca.