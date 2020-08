Amanda Caesa Rilis Single Kedua, Bukti Putri Komedian Parto di Dunia Tarik Suara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Single kedua berjudul Half a Soul dirilis Amanda Caesa.

Sekaligus jadi bukti bagi putri komedian Parto serius menekuni dunia tarik suara.

Ya, tak butuh waktu yang lama bagi Amanda Caesa untuk merampungkan single tersebut.

"Aku bikin lagu ini mulai dari awal bulan Mei 2020, di-aransemen pada Juni, dan video klip dibuat pada awal Juli," jelas Amanda Caesa dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (4/8/2020).

Nah, sebelumnya Amanda Caesa merilis single pertamanya yang berjudul "Even If You Aren't There For Me".

Lagu yang bercerita tentang seorang gadis innocent yang baru pertama kali jatuh cinta.

Di single ke duanya ini, Amanda ingin menceritakan tentang seseoramg yang baru saja ditinggal pasangannya.

"Lagu ini berkisah tentang seseorang yang ditinggal pasangannya, walaupun mereka sudah melewati susah-senang bersama," kata Amanda.

"Cewe ini ingin tahu apa yang kurang dari dirinya hingga pasangannya meninggalkannya," tutur Amanda.

Amanda mengaku bahwa lagu itu bukanlah cerita pribadinya melainkan gambaran dari cerita-cerita dalam film yang ia tonton.