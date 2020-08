Jadwal Siaran Langsung Liga Europa di SCTV Man United vs LASK & Sevilla vs AS Roma, Inter vs Getafe?

Bruno Fernandes, Odion Ighalo, dan Fred, dalam laga Manchester United vs Club Brugge pada leg kedua babak 32 Liga Europa 2019-2020. Jadwal siaran langsung Liga Europa (Europa League) di SCTV tengah pekan ini salah satunya diisi laga Manchester United vs LASK.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Europa akan kembali berlangsung Rabu (5/8/2020) malam ini dan masuk agenda jadwal siaran langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com Premier

Jadwal siaran langsung Liga Europa (Europa League) di SCTV salah satunya diisi laga Manchester United vs LASK.

Live Streaming SCTV laga Manchester United vs LASK berlangsung pada Kamis (6/8/2020) dinihari.

Live Streaming Man United vs LASK bisa ditonton mulai jam 03.00 WIB.

Sementara dilansir dari laman resminya, Live Streaming SCTV juga akan menyiarkan laga Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg yang dilangsungkan Rabu (5/8/2020) malam ini .

Siaran langsung SCTV juga menyiarkan laga Sevilla vs AS Roma dan Wolverhampton Wanderers vs Olympiacos.

Sementara laga-laga lainnya seperti Inter Milan vs Getafe bisa disaksikan melalui tayangan Live Streaming TV Online Vidio.com.

* Preview Pertandingan

Pada pekan ini Liga Europa menyajikan laga sisa pertandingan babak 16 besar yang belum dimainkan, di antaranya Inter Milan vs Getafe dan Manchester United vs LASK

Adapun untuk laga perempat final Liga Eropa alias delapan besar Liga Eropa 2020 nanti, dua raksasa sepak bola Inggris dan juga Italia, Manchester United dan Inter Milan, akan mendapatkan lawan dari tim yang relatif 'mudah' secara hitungan di atas kertas.