Penampakan Kado Syahrini Dari Reino Barack, Segini Harganya, Sandal Incess Dari Sahabat Rp 17 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen bahagia pada Sabtu lalu, 1 Agustus 2020, Syahrini yang genap berusia 38 tahun.

Istri Reino Barack mendapat banyak ucapan selamat ulang tahun dari keluarga hingga sahabat.

Nah, sebelum kita melihat apa saja hadiah mewah yang didapat Syahrini. Kita simak dulu ucapan dari Reino.

Reino Barack memberikan ucapan ulang tahun khusus untuk sang istri.

Ya, di hari spesial Syahrini, Reino Barack menyebut hari ulang tahun istrinya merupakan hari penting untuknya.

Berikut ucapan manis Reino Barack yang diunggah melalui Instagramnya.

"August 1st marks an important day for me; (1 Agustus menjadi hari penting bagiku)

the day you were born meant to bring purpose to this world.

(hari di mana kamu dilahirkan untuk membawa tujuan ke dunia ini)

You have been able to touch so many lives with joy and inspiration.