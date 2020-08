Swab Massal 10.000 Orang di Kalsel, Berikut Rincian Per Daerah

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pelaksanaan uji swab terus dimantapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) bersama Pemerintan Provinsi Kalsel.

Berdasarkan perencanaan perhitungan akhir Juli 2020 kemarin, ditentukan perencaan pendistribusian alat swab tersebut.

Dari data itu, Banjarmasin mendapatkan kuota swab test terbanyak karena daerah tertinggi kasus positif, yakni sebanyak 1.381 spesimen.

Kemudian disusul terbanyak kedua, yakni Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu) 1.018 spesimen dan ketiga adalah Kabupaten Balangan 925 spesimen.

Sementara daerah lainnya, direncanakan Banjarbaru 834 spesimen, Kabupaten Tanahlaut (Tala) 786 spesimen, Kabupaten Barito Kuala (Batola) 637 spesimen, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 623 spesimen, Kabupaten Tapin 494 spesimen, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 496 spesimen, Kabupaten Banjar 355 spesimen, Kabupaten Tabalong 724 spesimen, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 841 spesimen dan Kabupaten Kotabaru 391 spesimen.

Jika dilihat data ini, kabupaten Banjar mendapat perencanaan ini adalah kabupaten kota dengan paling sedikit yang akan didistribusi.

Wakil Ketua HarianGTPP Covid-19 Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, menjelaskan, data itu adalah target sementara. "Target sementara itu berdasar perhitungan akhir Juli kemarin," tandas Roy Rizali Anwar.

Dijelaskan dia, metode swab dengan penentuan besar sampel per daerah penentuan, serta rasionalisasi Jumlah tenaga per daerah, pengambilan swab sebanyak 1 sampel per orang dan pemeriksaan RT PCR dan komunikasi risiko/KIE.

Dihubungi terpisah, Kadinkes Kabupaten Banjar, dr Diauddin, mengaku belum dapat informasi itu. "Memang sedikit, tapi kami sudah menyiapkan swab mandiri juga dari anggaran BTT Kabupaten Banjar. Kami menyiapkan sampai 9.000. Pelaksananya sedang dilangsungkan selama pandemi Covid-19 ini, dengan sasaran orang yang dicurigai terinfeksi Covid-19. Dalam sehari, 80-90 spesimen yang diambil, " urainya.

Dia melaporkan data pemeriksaan swab sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 di Kabupaten Banjar sebanyak 2.748. Rinciannya, positif sebanyak 580 dan negatif 2.091, invalid 6 sedangkan dalam proses 71 sampel.

"Rata-rata yang diperiksa setiap minggu adalah 94 orang. Dikerucutkan cuma 13 orang per hari. Dengan target orang diperiksa idealnya setiap minggunya adalah 595 orang per minggu atau 85 orang per hari," urai Dianuddin.

Untuk diketahui, Provinsi Kalsel akan melakukan swab massal dengan target 10.000 orang pada 14 Agustus 2020 nanti.

Untuk logistik, semua didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun lokasinya di kabupaten kota se Kalsel.

