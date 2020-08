Cerita Denada, Kala Rumah Tangga Bersama Jerry Aurum di Ujung Tanduk

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada cerita yang diungkap Denada, dirinya cerita masa lalu ketika rumah tangganya bersama Jerry Aurum di ujung tanduk.

Ya, kala itu, Denada berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun, pada ia gagal dan mengakhiri hubungannya bersama Jerry dengan perceraian.

Nah, yang jadi pertimbangannya, ternyata mempertahankan rumah tangga yang tak lagi membahagiakan dikhawatirkan justru membawa pengaruh negatif untuk orang di sekitarnya, termasuk anak.

"Gue kebetulan adalah orang yang menganut paham bahwa kita harus mengupayakan apapun yang kita mampu untuk mempertahankan sebuah pernikahan," kata Denada dikutip dari vlog Daniel Mananta Network, Rabu (5/8/2020).

Lewat vlog berjudul "Trauma, Denada Tidak Ingin Menikah Lagi?" Denada kemudian menjelaskan pilihannya tetap bercerai.

"Lu untuk mempertahankan marrige lu tapi jadi orang yang tidak bahagia, keadaan di rumah juga tidak membahagiakan, tidak memberikan vibes yang positif juga ke satu sama lain, tidak memberikan vibe yang positif ke orang-orang di rumah khususnya anak," kata Denada.

"I think, menurut gue itu harus you better think it over (untuk mempertahankan)," lanjut Denada.

Denada tidak pernah merasa bangga karena telah gagal mempertahankan rumah tangganya.

Bahkan dengan hati terbuka dia mau mengakui kalau perceraian itu sebagai satu kegagalan dalam hidupnya.

Tapi Denada tidak pernah menyesali keputusannya bercerai, karena sebelum bercerai dia merasa sudah mengupayakan hal yang terbaik demi mempertahankan rumah tangga.

"Itulah yang gue bilang, perceraian mengorbankan semua yang ada di dalamnya," ucap artis kelahiran 1978 itu. (*)

