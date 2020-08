Cristiano Ronaldo meryakan golnya pada laga Juventus vs Lazio di Stadion Allianz dalam lanjutan pekan ke-34 Serie A, kasta teratas Liga Italia, Senin 20 Juli 2020. Jadwal & Prediksi Juventus vs Lyon Babak 16 Besar Liga Champions, Barcelona, Chelsea & Real Madrid?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Leg II Babak 16 Besar, Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus, Napoli vs Barcelona dan Chelsea vs Bayern Munchen via Live Streaming SCTV.

Leg II Babak 16 Besar Liga Champions dijadwalkan berlangsung 7 dan 8 Agustus 2020 mendatang via Siaran Langsung SCTV. Jadwal Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, Bayern Munchen vs Chelsea ada di artikel ini.

Sebelum tahu jadwal Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus, Napoli vs Barcelona via Live Streaming SCTV, Blaugrana lakukan perbaikan di internal jelang kembali bergulirnya leg kedua Babak 16 Besar Liga Champion.

Juventus buka peluang bertemu Real Madrid sedangkan Barcelona bisa bertemu pemenang antara Chelsea vs Bayern Muenchen. Cek jadwal Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, Bayern Munchen vs Chelsea ada di artikel ini.

Juventus punya peluang bagus untuk meraih kemenangan dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020 dinihari WIB nanti.

Pasalnya mereka akan menantang Lyon yang tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya.

Ada setidaknya lima pemain Lyon yang harus absen akibat cedera.

Kehilangan terbesar tentu saja striker dan kapten sekaligus top scorer mereka di fase grup (5 gol), Memphis Depay.

Pelatih Rudi Garcia, yang merupakan mantan arsitek AS Roma, harus memutar otak untuk meramu komposisi ideal.