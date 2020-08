Gelandang asal Portugal, Bruno Fernandes, melakukan selebrasi usai mencetak gol penyama kedudukan pada laga Everton vs Man United di Stadion Goodison Park, Minggu (1/3/2020). LINK SCTV! Live Streaming Man United vs LASK di TV Online Liga Europa, Ini Prediksi Susunan Pemain MU

Live Streaming Man United vs LASK Linz di Liga Europa malam ini akan Siaran Langsung SCTV, tersaji juga di Live Streaming TV Online Vidio.com premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming SCTV duel Manchester United vs LASK Linz ( Live Streaming MU vs LASK ) di Liga Europa tersaji pada Kamis (6/8/2020) dini hari.

Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com akan menayangkan Live Streaming Man United vs LASK Linz ( MU vs LASK ) dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming MU vs LASK ( Manchester United vs LASK ) di Liga Europa dapat diakses via Live Streaming SCTV Liga Europa di Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Laga leg pertama telah dimenangi Manchester United, Maret silam dengan skor meyakinkan 5-0 saat bertandang ke Austria.

Setelah itu, kompetisi Liga Europa sempat terhenti lantaran pandemi virus Corona yang semakin memakan korban.

Kini, The Red Devils bersiap gantian menjamu LASK pada laga leg kedua.

Kompetisi Liga Europa adalah satu-satunya kesempatan MU buat mendapat trofi musim ini.

Anak-anak asuhan Ole Gunnar Solskjaer telah berhasil memastikan diri tampil di Liga Champions musim depan, berkat mengakhiri musim di posisi ke-4 klasemen akhir Premier League.

Tapi mereka harus tersingkir di babak semifinal Piala FA saat tumbang dari Chelsea.