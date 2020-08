Buka-bukaan Denada Soal Perasaannya Usai Bercerai dan Putrinya Sakit, Ini Berat Banget

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bercerai saat baru menginjak tahun ketiga pernikahan rupanya meninggalkan trauma dalam diri penyanyi Denada.

Mantan istri Jerry Aurum itu bahkan memutuskan untuk tak ingin menikah lagi.

Namun, kini dia menghadapi tamparan kenyataan dalam hidupnya. Usai bercerai, dia malah diuji dengan kondisi anak semata wayangnya.

Hal tersebut diungkap oleh Denada dalam kanal Youtube Daniel Mananta Network.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Grid.id pengalaman pahit ditinggal suami membuat Denada mengubah pandangannya terhadap hubungan dan pernikahan.

Bahkan Denada sempat membuat mamanya menangis saat mengatakan tak ingin menikah lagi.

"Percaya nggak Niel, pada saat gue mengetahui bahwa gue gagal dalam berumah tangga, mulai saat itu tentunya gue sudah punya banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda

di hidup gue tentang relationship, tentang pernikahan, gitu," ujar Denada.

"Even pada saat itu nih, pada saat gue cerai, gue bilang sama nyokap gue 'Mah, that's it, gue nggak mau nikah lagi', dan nyokap gue waktu itu sampai nangis ngomong sama gue," imbuhnya.

Jerry Aurum, Denada, dan Shakira Aurum (Instagram/ Jerry Aurum dan Denada)

Ucapan Denada tersebut dibantah oleh sang Mama, namun karena kondisi, Denada memilih berpegang teguh dengan prinsipnya kala itu.