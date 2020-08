Pesaing TikTok, Instagram Reels Resmi Meluncur di 50 Negara, Disematkan dalam Instagram Camera

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah diperkenalkan lebih dulu di Brasil dengan julukan "Cenas", Instagram kini meluncurkan fitur baru bernama Reels secara global di lebih dari 50 negara.

Reels merupakan fitur perekaman video pendek mirip TikTok yang memungkinkan pengguna merekam sekaligus menyunting video pendek berdurasi 15 detik.

Reels sendiri bukan merupakan sebuah aplikasi, melainkan sebuah fitur baru yang disematkan di dalam Instagram Camera.

Serupa dengan TikTok, pengguna bisa membuat video pendek Reels diiringi dengan beragam musik, efek, serta tingkat kecepatan video langsung dari fitur kamera di aplikasi Instagram.

• Trump Dianggap Lakukan Misinformasi soal Virus Corona, Facebook Lakukan Tindakan Tegas Ini

• Foto Citra Satelit Memperlihatkan Gudang Berisi 2.750 Ton Amonium Nitrat yang Lenyap Setalah Ledakan

• VIRAL Video Pengantin Lakukan Foto Nikah saat Ledakan di Beirut, Hampir Terlempar Kena Angin Ledakan

Nantinya, video Reels yang dibuat oleh pengguna bisa dibagikan ke teman-teman lewat fitur Instagram Stories, Feeds, maupun Direct Message.

Apabila dibagikan di Instagram Stories, video Reels bakal hilang setelah 24 jam, sementara jika diunggah di Feed, video tersebut akan terpampang dihalaman profil pengguna, sama seperti ketika mereka mengunggah sebuah foto atau konten IGTV.

Ilustrasi Instagram Reels. (Instagram)

Pengguna lantas bisa mengatur apakah video Reels bisa dilihat orang lain (public) atau tidak (private). Jika bersifat publik, konten tersebut akan bisa ditelusuri oleh pengguna lain di halaman khusus Reels yang dimuat di fitur Explore.

Di halaman khusus tersebut, pengguna bisa melihat aneka konten Reels yang bisa ditelusuri dengan cara menggulirkan layar ke atas (scroll up), mirip fitur "For Your Page" di TikTok.

Meski terkesan meniru TikTok, Product Director Instagram, Robby Stein, mengklaim bahwa Reels berbeda dengan aplikasi bikinan ByteDance. Ia mengakui bahwa TikTok memang pionir yang mempopulerkan konten dengan format video pendek.

"Menurut saya, TikTok layak dihargai karena telah mempopulerkan format video pendek," kata Stein sebagaimana dikutip KompasTekno dari TheVerge, Kamis (6/8/2020).

"Tetapi pada akhirnya, tidak ada dua produk yang sama persis, begitu juga produk kami (berbeda)," kilah Stein.

Instagram Reels sendiri saat ini telah digelontorkan secara bertahap di sekitar 50 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, India, dan beberapa negara lainnya.

Namun, fitur tersebut agaknya belum hadir di Indonesia. Sebab, dari pantauan KompasTekno Kamis (6/8/2020) pagi, fitur Reels belum muncul di Instagram Camera pada aplikasi Instagram, baik versi reguler ataupun beta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Instagram Reels Resmi Meluncur di 50 Negara, Siap Saingi TikTok", Klik untuk baca: