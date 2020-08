Gelandang Manchester City Kevin De Bryune merayakan golnya ke gawang Asrenal bersama Raheem Sterling dan David Silva. Prediksi Skor Man City vs Real Madrid Jelang Live Streaming TV Online Liga Champion Pekan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi skor dan Live Streaming Man City vs Real Madrid jelang jadwal Liga Champions via Live Streaming TV Online SCTV.

Jadwal Liga Champions antara Manchester City vs Real Madrid ( Man City vs Madrid ) akan disiarkan langsung di SCTV dan Live Streaming Vidio.com Premier mulai 8 Agustus 2020.

Live Streaming Man City vs Real Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019/2020 akan dihelat di Stadion Etihad pada Sabtu (8/8/2020) pukul 02.00 Wib dan tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com dan SCTV.

Jelang laga Manchester City vs Real Madrid ( Man City vs Madrid ), The Citizen tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

The Citizens, julukan Manchester City, menang 2-1 pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu.

Dua gol Man City dicetak oleh Gabriel Jesus (78') dan Kevin De Bruyne (83'). Adapun satu gol Real Madrid diciptakan Isco (60').

Meski sudah meraih kemenangan di markas El Real, Laporte menegaskan bahwa laga belum berakhir dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai.

"Kami siap bermain melawan Real Madrid dan kami akan bertarung sampai akhir," tutur Laporte dikutip dari laman resmi klub melalui Kompas.com.

