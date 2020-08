Rahmania Astrini Rilis Lagu Bersama Penyanyi Asia, Penyemangat Masyarakat Terdampak Covid-19

Rahmania Astrini baru saja merilis single kolaborasi berjudul Me Me We bersama beberapa penyanyi Asia. Lagu ini adalah lagu penyemangat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah menarik dari sosok seorang Penyanyi Rahmania Astrini, ternyata bukan tipikal musisi yang mengikuti algoritma platform musik digital.

Ya, seperti diketahui, semua aplikasi musik digital kerap merekomendasikan lagu-lagu yang dianggap sesuai dengan selera penggunanya.

Hal itu ternyata tak berlaku bagi seorang Rahmani Astrini.

Rahmania Astrini baru saja merilis single kolaborasi berjudul Me Me We bersama beberapa penyanyi Asia.

• Kebohongan Raffi Ahmad yang membuat Rafathar Kesal, Sebut Suami Nagita Tak Punya Mata

• Kondisi Vanessa Angel yang Membuat Dirinya Jadi Tahanan Kota, Ini Permohonan Istri Bibi Ardiansyah

• Reaksi Luna Maya Kala Disinggung Soal Keturunan dan Warisan, Sule Juga Ungkit Status Ryochin

Lagu ini adalah lagu penyemangat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kalau aku sendiri, aku enggak begitu banget karena pada akhirnya semua orang kalau mengikuti (algoritma) itu jadi enggak punya ciri khas masing-masing," kata Astri dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2020).

Rahmania Astrini khawatir jika semua musisi mengikuti algoritma yang diberikan justru akan membuat musik semuanya terdengar seragam.

"Aku enggak mau pada akhirnya si algoritma ini membuat semuanya jadi sama dan battlenya udah bukan di musik lagi tapi di fisik dan muka. Aku pengin explore yang aku suka daripada ikutin yang ada," lanjutnya.

Lagu berjudul "Me Me We" melibatkan beberapa artis Asia termasuk bintang Kpop, seperti Ailee, Ravi dan NewKidd.

Rahmania Astrini sendiri baru saja merilis singel "Me Me We" berkolaborasi dengan penyanyi asal Malaysia, Aizat Amdan, Chillies dari Vietnam, PAAM dari Thailand dan Quest dari Filipina.

Lagu yang telah dirilis tanggal 30 Juli 2020 itu merupakan kolaborasi antara Warner Music Korea dan Kantor Wilayah Gangnam di Seoul.

Lagu tersebut diproduksi oleh MZMC, yang juga memproduksi lagi hits Kpop seperti "Ko Ko Bop" dan "Love Shot" dari EXO. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rahmania Astrini Tak Termakan Algoritma Platform Musik Digital.