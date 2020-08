Sosok Crazy Rich yang Bayari Raffi Ahmad untuk Traktir Makan 50 Orang, Suami Nagita Sempat Panik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Raffi Ahmad mengajak keluarga dan karyawan yang berjumlah 50 orang makan di restoran mewah, suami Nagita Slavina justru panik.

Tagihan traktir makan tersebut bernilai puluhan juta, Sedangkan kakak Syahnaz Sadiqah mengaku tak tahu siapa yang akan membayarnya.

Awalnya Raffi Ahmad sesumbar dirinya sudah rela membooking restoran demi traktir makan 50 orang keluarga dan karyawannya di restoran mewah tersebut.

Terlihat dari Youtube Rans Entertainment, restoran itu merupakan milik dari pemilik showroom mobil terkenal, Rudy Salim.

Sang owner pun membeberkan perkiraan total yang harus dibayar Raffi Ahmad yang diduga bisa bernilai puluhan juta.

Begitu mendengar hal tersebut, Raffi Ahmad panik. Karena dirinya tak tahu siapa yang akan membayar tagihan itu.

"Di sini itu harganya Rp 100 ribu- Rp 350 ribu. Kalau Rp 100 ribu gak level buat artis kayak lu. Paling mahal Rp 350 ribu lah satu orang," ujar Rudy Salim, dikutip TribunnewsBogor.com, Kamis (6/8/2020).

"Satu orang Rp 350 ribu all you can eat, kalau 50 orang Rp 15 juta, ya Rp 20 juta oke lah. Tapi siapa yang bayar?" tanya Raffi Ahmad.

"Abis waktu itu Rp 150 juta," imbuhnya lagi.

"Alah, itu kan uang kecil buat lu," timpal Rudy Salim.