Video Cara Pakai Fitur Instagram Reels Rilis di Indonesia, Bakal Jadi Pesaing TikTok?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Instagram Reels siap menyaingi Tik Tok. Cara Pakai Instagram Reels pun cukup mudah, seperti video TikTok.

Instagram secara resmi mengumumkan telah merilis fitur Instagram Reels di lebih dari 50 neagara. Cek video lengkapnya di artikel ini.

Now you can record and edit 15-second multi-clip video with music, effects and new creative features.

"Sekarang kamu bisa merekam dan mengedit 15 detik berbagai klip video dengan musik, efek dan fitur kreatif," tulis Instagram Official pada Kamis (6/8/2020).

Apabila fitur Instagram Reels tidak tersedia, coba kalian update terlebih dahulu ke versi terbaru.

Fitur Instagram Reels disematkan di dalam Instagram Stories, yang memungkinkan pengguna IG merekam sekaligus menyunting video pendek berdurasi 15 detik, dengan beragam elemen hiburan.

Setelah kita memilih fitur Reels yang terdapat di instastory, maka akan terdapat 5 fitur di bagian kiri layar yaitu :

1. Audio

Para pengguna instagram dapat memilih lagu-lagu yang tersedia di katalog.

Para pengguna juga bisa menggunakan audio yang sudah direkam di smartphone.