Idol KPop Yoona SNSD Bakal Main Film Bareng Park Jung Min, Lee Soo Kyung, dan Lee Sung Min

BANJARMASINPOST.CO.ID - Idol KPop, Yoona Girl's Generation, Park Jung Min, Lee Soo Kyung, dan Lee Sung Min akan membintangi film baru bertajuk Miracle (judul literal) bersama-sama.

Film Miracle ini merupakan film fiksi yang diangkat dari kisah nyata.

Dilansir dari Soompi, film ini akan berlatarkan tahun 1986.

Miracle akan mengisahkan keajaiban matematika Jun Kyung yang tinggal di pedesaan tanpa jalan di Provinsi Gyeongsang Utara.

Film ini akan ditulis dan diproduksi oleh sutradara Lee Jang Hoon yang menggarap film Be With You tahun 2017.

Dikenal berani mengambil berbagai peran dalam genre film berbeda, Park Jung Min akan memainkan peran si jenius matematika Jun Kyung.

Yoona, Park Jung Min, Lee Soo Kyung, dan Lee Sung Min bakal main film bareng, Miracle. (Soompi)

Jun Kyung merupakan seorang siswa yang tinggal di desa terpencil.

Butuh waktu 5 jam hanya untuk pergi ke sekolah.

Tanpa mengetahui kapan kereta akan lewat, ia harus mengambil risiko berjalan di sepanjang rel kereta untuk sampai ke sekolah.

Namun, Jun Kyung akan mengembangkan rencana yang aneh namun kuat untuk membangun perhentian kereta kecil untuk desa.