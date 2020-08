Momen Bahagia Rianti Cartwright, Bisa Berkumpul Bersama Putrinya Usai Jalani Perawatan di NICU

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan artis Rianty Cartwright dan suaminya Cassanova Alfonso Nainggolan atau Cas Alfonso kini bisa bernapas lega. Putrinya yang sempat dirawat di Neonatal Intensive Care Unit ( NICU), kini dalam kondisi sehat.

Kabar gembira tersebut dibagikan Rianti lewat unggahannya di akun resminya @riantic, Jumat (7/8/2020).

"Sekarang Cara Rose sudah di rumah, she is a healthy and happy baby," tulis artis kelahiran Bandung, 36 tahun lalu itu.

"Puji Tuhan, berkat keahlian dan bantuan para dokter, bidan dan perawat di RSIA Bunda, Rose dinyatakan sehat 100 persen dan bisa pulang," imbuhnya.

Tak hanya bahagia putrinya sudah bisa berkumpul dengannya, Rianti juga bersyukur ASI-nya lancar.

Rianti juga mendapat dukungan dari tenaga medis andal selama menjalani perawatan dan persalinan, dan suaminya Cas Alfonso

"Thank you so much to my hubby yang sudah jadi suami siaga," tulis Rianti.

Sebelumnya, Rianti sempat membagikan kisah tentang bayinya yang harus dirawat di NICU dan tidak bisa melakukan IMD (Inisiasi Menyusui Dini).

"Karena faktor-faktor di atas (pecah ketuban dini, proses pembukaan lama), Rose langsung dibawa ke NICU dan harus dirawat dengan antibiotik selama beberapa hari," tulis Rianti.

Rianti melahirkan putri pertamanya pada Sabtu (25/7/2020) pukul 6.50 WIB malam.