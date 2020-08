Reza Arap Bikin Heboh Penggemar Musik KPop, Pamer Ajak Main Game Bareng Jae DAY6

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reza Arap, salah satu personel grup musik Weird Genius telah membuat penggemar musik KPop di tanah air heboh dengan twitnya di media sosial Twitter, Jumat (7/8/2020).

Penyebabnya, Reza Arap sempat mengunggah sebuah foto percakapan dengan Jae, member band Korea DAY6 melalui direct message Instagram.

"Konnichiwa," tulis Reza Arap dengan akun @YBRAP, Jumat, pukul 13.49 WIB.

• Pernah Dekat dan Panggil Daddy, Jessica Iskandar Bersyukur El Barack Tidak Pernah Tanya Richard Kyle

• Sosok Perempuan Yang Tolak Sule Baru-baru Ini Diulik Luna Maya, Ayu Ting Ting?

Foto tersebut memperlihatkan Reza Arap memulai percakapan dengan mengirim pesan yang mengajak untuk bermain game bersama.

"Let's play valorant together man haha," tulis Reza Arap.

Ternyata pesan tersebut dibalas oleh Jae.

Unggahan Reza Arap mengajak mabar Jae DA6. (twitter)

"Hey man! I only play on the Korea servers doeee," balas Jae DAY6dengan emoji menangis.

Percakapan berlanjut dengan Reza Arap yang mengatakan tidak apa-apa.

Reza Arap juga meminta username game milik Jae.

Namun, sayangnya twit tersebut telah dihapus Reza Arap.