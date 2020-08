Sajikan Kuliner Berbeda di Warung Pojok, di Hotel Nasa Kini Bisa Nikmati Menu Bakso Pentol

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ingin menikmati makan bakso atau pentol di hotel berbintang 3, datang saja di lantai 1 Nasa Hotel Banjarmasin Djok Mentaya Banjarmasin.

"Kami memang membuka program terbaru, namanya Warung Pojok. Berbagai jajanan menarik kami tawarkan dengan harga yang sangat pas d kantong," kata Manager Nasa Hotel Banjarmasin, Checil Makaninan, Jumat (7/8/2020).

Dijelaskan dia, ada bakso pentol soup cuanki hanya Rp 20.000 per porsi, ronde Rp 15.000 per porsi, teh atau kopi Rp 10.0000 per porsi.

"Cuanki biasanya orang Banjar menyebut pento, tapi ini terbuat dari ikan atau bisa dibilang bakso ikan. Jajanan cuanki berasal dari Bandung Jawa Barat," papar Checil.

Selain itu, lanjut dia, ada lagi Cuanki special dimana kombinasi campuran tetelan lebih komplit lagi.

Ditambahkan dia, Warung Pojok buka seminggu empat kali yaknin malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin

"Tempatnya di lobby lounge lantai 1.

Bagi tamu yang merokok kami menyediakan spot untuk itu," pungkas Checil.

(banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)